«Астон Вилла» сыграла вничью с «Брайтоном»

«Астон Вилла» в матче 19-го тура чемпионата Англии дома сыграла вничью с «Брайтоном» со счетом 2:2.

В составе бирмингемцев отличились Олли Уоткинс, реализовавший пенальти, и Морган Роджерс. У гостей голы на счету Симона Адингра и Тарика Лэмпти.

После этого матча «Астон Вилла» с 29 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Брайтон» с 27 очками — на строчку ниже.