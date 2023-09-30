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Сегодня, 16:29

Хет-трик Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном»

Алина Савинова
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Олли Уоткинс.
Фото Reuters

«Астон Вилла» дома одержала крупную победу над «Брайтоном» в матче 7-го тура АПЛ — 6:1.

У хозяев хит-три оформил Олли Уоткинс. Еще по голу забили Первис Эступиньян, Джейкоб Рэмзи и Дуглас Луис. У гостей отличился Ансу Фати.

«Брайтон» сохранил третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 15 очков. «Астон Вилла» с таким же количеством очков расположилась на строчку ниже.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
4
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
5
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
6
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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30.09 14:30
Астон Вилла – Брайтон
 6 : 1
30.09 17:00
Борнмут – Арсенал
 - : -
30.09 17:00
Эвертон – Лутон Таун
 - : -
30.09 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
30.09 17:00
Ньюкасл – Бернли
 - : -
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Сон Хын Мин

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 6 1 2
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