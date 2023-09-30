Хет-трик Уоткинса принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном»

«Астон Вилла» дома одержала крупную победу над «Брайтоном» в матче 7-го тура АПЛ — 6:1.

У хозяев хит-три оформил Олли Уоткинс. Еще по голу забили Первис Эступиньян, Джейкоб Рэмзи и Дуглас Луис. У гостей отличился Ансу Фати.

«Брайтон» сохранил третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 15 очков. «Астон Вилла» с таким же количеством очков расположилась на строчку ниже.