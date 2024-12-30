«Астон Вилла» и «Брайтон» встретятся в матче чемпионата Англии

«Астон Вилла» примет «Брайтон» в матче 19-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 30 декабря. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22.45 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций игр АПЛ. Бесплатно в прямом эфире игры чемпионата Англии появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео» (например, в этой группе).

Ключевые события игры «Астон Вилла» — «Брайтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».