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Астон Вилла — Борнмут, Брайтон — Вулверхэмптон: результаты матчей АПЛ 26 октября 2024 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмутом» в матче 9-го тура АПЛ — 1:1.

Гол хозяев забил полузащитник Росс Баркли, в добавленное время счет сравнял форвард гостей Эванилсон.

Клуб из Бирмингема продлил свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 7 матчей.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
26 окт, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:1
Борнмут

В параллельно матче «Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 2:2.

«Волки» не выигрывают уже в 8 матчах подряд.

ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
6
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
11
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
12
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
13
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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25.10 22:00
Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 - : -
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
27.10 17:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 - : -
27.10 17:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
27.10 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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