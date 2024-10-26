Астон Вилла — Борнмут, Брайтон — Вулверхэмптон: результаты матчей АПЛ 26 октября 2024 года

«Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмутом» в матче 9-го тура АПЛ — 1:1.

Гол хозяев забил полузащитник Росс Баркли, в добавленное время счет сравнял форвард гостей Эванилсон.

Клуб из Бирмингема продлил свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 7 матчей.

В параллельно матче «Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 2:2.

«Волки» не выигрывают уже в 8 матчах подряд.