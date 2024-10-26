Астон Вилла — Борнмут, Брайтон — Вулверхэмптон: результаты матчей АПЛ 26 октября 2024 года
«Астон Вилла» сыграла вничью с «Борнмутом» в матче 9-го тура АПЛ — 1:1.
Гол хозяев забил полузащитник Росс Баркли, в добавленное время счет сравнял форвард гостей Эванилсон.
Клуб из Бирмингема продлил свою беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 7 матчей.
В параллельно матче «Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» со счетом 2:2.
«Волки» не выигрывают уже в 8 матчах подряд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
3
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
4
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
5
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
6
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
7
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
8
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
11
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
13
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
14
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|8
|0
|3
|5
|5-11
|3
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|1 : 3
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|1 : 1
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|4 : 3
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|2 : 2
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1
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