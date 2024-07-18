«Астон Вилла» близка к подписанию Онана из «Эвертона»

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана продолжит карьеру в «Астон Вилле», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, бирмингемцы объявят о переходе 22-летнего игрока сборной Бельгии в ближайшие выходные. Сумма сделки составит около 60 миллионов евро.

Онана присоединился к «Эвертону» в 2022 году. Он провел 72 матча за «ирисок» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт к клубом рассчитан до лета 2027 года.