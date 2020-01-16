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«Астон Вилла» близка к подписанию нападающего «Генка». Летом им интересовалось «Динамо»

20:37
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Нападающий «Генка» Мбвана Саматта близок к переходу в «Астон Виллу». Стороны находятся на финальной стадии переговоров, сообщает Sky Sports.

Трансфер игрока обойдется «Астон Вилле» в 10,5 миллиона фунтов стерлингов. Видеть 27-летнего игрока в своих рядах в «Астон Вилле» хотели еще прошлым летом. Тогда же на игрока претендовало и «Динамо».

Саматта выступает за «Генк» с 2016 года, перейдя из клуба «Мазембе» из ДР Конго за 750 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел за бельгийский клуб 28 матчей, в которых забил 10 мячей.

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