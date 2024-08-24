«Арсенал» одержал победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0. Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Голы лондонского клуба забили Леандро Троссард и Томас Парти.

«Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Манчестер Сити» и «Брайтону», у которых такое же количество баллов.

«Астон Вилла» набрала 3 очка за два тура и располагается на 12-м месте в АПЛ.