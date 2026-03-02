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2 марта, 07:50

Ассистент Аморима Кандиду: «Рубен нуждался в большем времени в «МЮ», чтобы воплотить свои идеи»

Павел Лопатко

Рубен Аморим нуждался в большем времени в «Манчестер Юнайтед», чтобы «воплотить свои идеи». Об этом заявил один из его ассистентов на «Олд Траффорд», сообщает ESPN.

Аморим был уволен в январе 2026 года после 14 месяцев работы. Португальский тренер покинул команду, одержав менее трети побед в 47 матчах Премьер-лиги и имея общий процент побед всего 38,1 процента.

Однако бывший ассистент Аморима в «Юнайтед» Аделиу Кандиду настаивает, что 41-летнему специалисту следовало дать больше времени у руля команды.

«В Манчестере мне очень понравился город и то, как болельщики живут и дышат футболом, больше сосредоточены на проекте, чем на сиюминутных результатах. Что мне понравилось меньше, так это, несомненно, ощущение, что наши идеи не были полностью реализованы. Опыт всегда остается опытом. Даже если люди считают нашу работу хорошей или плохой, мы в конечном итоге всегда чему-то учимся. Только время покажет, был ли опыт работы в «Манчестер Юнайтед» плохим для нашей карьеры или нет», — цитирует 29-летнего специалиста A Bola.

Аморим до сих пор хранит молчание после увольнения из «Юнайтед». Помимо плохих результатов, источники сообщали ESPN в то время, что разлад в его отношениях с техническим директором Джейсоном Уилкоксом также сыграл роль в его уходе.

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Рубен Аморим
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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