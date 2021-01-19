Аспиликуэта высказался о нынешних выступлениях «Челси»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о результатах своей команды в текущем сезоне.

«Игроки «Челси» очень требовательны к себе. Мы хотим всегда быть выше и бороться за все трофеи. Когда результатов нет, мы стараемся стать лучше. В начале декабря мы были на вершине АПЛ. Все могли подумать, что мы можем взять титул.



Спустя месяц, у нас не самые лучшие результаты, мы опустились в середину таблицы. Все решили, что мы выбыли из гонки. Но мы знаем, как это работает и хотим вернуться к стабильности», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

Сегодня, 19 января, «Челси» на выезде сыграет с «Лестером» в 19-м туре АПЛ. В 18 матчах чемпионата «синие» набрали 29 очков и расположились на 7-м месте в турнирной таблице.