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Аспиликуэта поднялся на десятое место в истории «Челси» по сыгранным матчам

11:32

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта участвовал в матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:0). Для 31-летнего футболиста эта встреча стала 411-й в составе лондонцев.

Таким образом, испанец по этому показателю вошел в топ-10 игроков в истории «Челси», обогнав Эдди Маккриди.

В составе «синих» защитник играет с 2012 года. В том сезоне он участвовал в 17 матчах АПЛ, отметившись голом и точной передачей. «Челси» располагается на 4-м месте в турнирной таблице.

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