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Аспиликуэта отметил сплоченную работу игроков «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

07:52
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о победном матче команды в 5-м туре АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).

«Главное описание команды — это то, как мы играем вместе. Мы сохранили ворота «сухими» против отличной команды. Все мы очень много работали, особенно во втором тайме. В первом тайме мы показывали игру не нашего уровня. Мы сильно улучшились во втором тайме. Но могли забить больше голов», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

В этой встрече голами отметились Тиагу Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. «Челси» набрал 13 очков и занимает первое место (по дополнительным показателям). Столько же у занимающего второе место «Ливерпуля» и идущего третьим «Манчестер Юнайтед».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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