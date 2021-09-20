Аспиликуэта отметил сплоченную работу игроков «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о победном матче команды в 5-м туре АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).
«Главное описание команды — это то, как мы играем вместе. Мы сохранили ворота «сухими» против отличной команды. Все мы очень много работали, особенно во втором тайме. В первом тайме мы показывали игру не нашего уровня. Мы сильно улучшились во втором тайме. Но могли забить больше голов», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.
В этой встрече голами отметились Тиагу Силва, Нголо Канте и Антонио Рюдигер. «Челси» набрал 13 очков и занимает первое место (по дополнительным показателям). Столько же у занимающего второе место «Ливерпуля» и идущего третьим «Манчестер Юнайтед».
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