Артета заявил, что у «Арсенала» нет права на ошибку в оставшихся матчах сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«У нас серьезное отставание в чемпионате, впереди плей-офф Лиги Европы. Если в таких ситуациях не делать то, что должен, то ты вылетишь. В первую очередь, нам нужно подняться в турнирной таблице, выиграть очень много матчей. Нам нужно попасть в еврокубки. Права на ошибку больше нет», — цитирует Goal Артету.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком после 23 матчей.