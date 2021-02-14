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Артета заявил, что у «Арсенала» нет права на ошибку в оставшихся матчах сезона

09:14
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал положение команды в турнирной таблице чемпионата Англии.

«У нас серьезное отставание в чемпионате, впереди плей-офф Лиги Европы. Если в таких ситуациях не делать то, что должен, то ты вылетишь. В первую очередь, нам нужно подняться в турнирной таблице, выиграть очень много матчей. Нам нужно попасть в еврокубки. Права на ошибку больше нет», — цитирует Goal Артету.

«Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 очком после 23 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-arsenal-have-no-more-room-for-error/1ki7su4yyxfjc1oker4jutmcbe

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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