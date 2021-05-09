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Артета заявил, что состав «Арсенала» нуждается в изменениях

12:51
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что составу команды необходимы изменения.

«Состав нуждается в изменениях. В декабре их уже было много, этого не случалось годами. Придется внести некоторые изменения, и, надеюсь, владельцы поддержат это.

Работа все еще в процессе, за последние несколько месяцев мы заложили очень прочные основы, ради того, что мы должны показать в будущем», - приводит слова Артеты Sky Sports.

В сезоне 2020/2021 «Арсенал» лишился математических шансов занять место в топ-4 АПЛ. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В последний раз они занимали место в четверке по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11670/12301246/mikel-arteta-arsenal-boss-desperate-for-signings-and-expects-kroenkes-to-back-him-in-transfer-window

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