Артета заявил, что состав «Арсенала» нуждается в изменениях

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что составу команды необходимы изменения.

«Состав нуждается в изменениях. В декабре их уже было много, этого не случалось годами. Придется внести некоторые изменения, и, надеюсь, владельцы поддержат это.

Работа все еще в процессе, за последние несколько месяцев мы заложили очень прочные основы, ради того, что мы должны показать в будущем», - приводит слова Артеты Sky Sports.

В сезоне 2020/2021 «Арсенал» лишился математических шансов занять место в топ-4 АПЛ. Таким образом, команда в пятый раз подряд не вышла в Лигу чемпионов. В последний раз они занимали место в четверке по итогам сезона-2015/16 под руководством Арсена Венгера.