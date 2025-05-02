Артета — о будущем Салиба: «Он очень счастлив в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал будущее защитника Вильяма Салиба в лондонском клубе.

«Я уверен, что он очень счастлив в «Арсенале», у меня был с ним разговор на эту тему. Вильям хочет продолжать работать с нами. Я совершенно убежден, что Салиба здесь очень счастлив, и это то место, где он хочет быть», — сказал Артета на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в покупке 24-летнего француза заинтересован «Реал».

Салиба выступает за «Арсенал» с лета 2019 года. За это время защитник сыграл за лондонский клуб 130 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 2 результативными передачами.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 80 миллионов евро.