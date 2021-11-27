Артета заявил, что не собирается рассматривать предложения по Пепе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не собирается продавать нападающего Николя Пепе.

«Я не собираюсь рассматривать предложения по Николя, и сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить об этом. Нам нужен Нико и его выступления на том уровне, на котором он способен играть. У Пепе были отличные моменты во время моей работы в клубе, но иногда он, как и все, не попадал в состав», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Пепе провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ивуарийца в 35 миллионов евро.