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Артета заявил, что не собирается рассматривать предложения по Пепе

09:27
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не собирается продавать нападающего Николя Пепе.

«Я не собираюсь рассматривать предложения по Николя, и сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить об этом. Нам нужен Нико и его выступления на том уровне, на котором он способен играть. У Пепе были отличные моменты во время моей работы в клубе, но иногда он, как и все, не попадал в состав», — приводит Goal слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Пепе провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ивуарийца в 35 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

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1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

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Ф1 (-1.0)

22%

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ТМ 3.5

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ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-decision-pepe-arsenal-future-january-transfer-window/blt9744461d73da13c5

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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