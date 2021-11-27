Артета заявил, что не собирается рассматривать предложения по Пепе
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что не собирается продавать нападающего Николя Пепе.
«Я не собираюсь рассматривать предложения по Николя, и сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить об этом. Нам нужен Нико и его выступления на том уровне, на котором он способен играть. У Пепе были отличные моменты во время моей работы в клубе, но иногда он, как и все, не попадал в состав», — приводит Goal слова Артеты.
В сезоне-2021/22 Пепе провел 9 матчей за «Арсенал», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего ивуарийца в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-decision-pepe-arsenal-future-january-transfer-window/blt9744461d73da13c5
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