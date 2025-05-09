Артета: «Мы организуем «Ливерпулю» коридор почета, они заслужили это»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что лондонцы устроят игрокам «Ливерпуля» почетный коридор перед матчем 36-го тура АПЛ.
«Мы организуем «Ливерпулю» коридор почета. Они заслужили это. Они были лучшей командой, они были наиболее последовательны. Таков спорт: когда кто-то лучше, нужно аплодировать, принимать и стараться достичь этого уровня», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.
«Ливерпуль» с 82 очками после 35 матчей занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, ранее мерсисайдцы досрочно оформили свое 20-е чемпионство в истории. «Арсенал» с 67 очками занимает вторую строчку.
Новости