Артета отметил, что игроки «Арсенала» действовали храбро в матче против «Астон Виллы»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков команды за выступление в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.
«Все показали свой характер, не только Сака. «Астон Вилла» играла от обороны, как мы и ожидали, однако мы подстроились и действовали храбро. А тогда, когда было нужно, чтобы отдельные футболисты себя проявляли, они делали это. Вот почему мы выиграли», — приводит BBC слова Артеты.
«Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Манчестер Сити» и «Брайтону», у которых такое же количество баллов. Следующий матч команда Артеты проведет против «Брайтона» 31 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Нот. Форест
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
7
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
11
|Вест Хэм
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Лестер
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Ипсвич
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
16
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
17
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
|
20
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|0 : 2
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|2 : 1
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|4 : 1
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|0 : 1
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|4 : 0
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 2
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|2
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|2
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Том Кэрни
Фулхэм
|2
|0
|2