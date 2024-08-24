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Сегодня, 22:55

Артета отметил, что игроки «Арсенала» действовали храбро в матче против «Астон Виллы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков команды за выступление в матче 2-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонского клуба.

«Все показали свой характер, не только Сака. «Астон Вилла» играла от обороны, как мы и ожидали, однако мы подстроились и действовали храбро. А тогда, когда было нужно, чтобы отдельные футболисты себя проявляли, они делали это. Вот почему мы выиграли», — приводит BBC слова Артеты.

«Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Манчестер Сити» и «Брайтону», у которых такое же количество баллов. Следующий матч команда Артеты проведет против «Брайтона» 31 августа.

Источник: ВВС
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Астон Вилла
Микель Артета
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«Арсенал» одержал победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Гвардиола: «С точки зрения результативности Холанн способен тягаться с Роналду и Месси»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
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38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 2
Дэнни Уэлбек

Дэнни Уэлбек

Брайтон

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Том Кэрни

Том Кэрни

Фулхэм

 2 0 2
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