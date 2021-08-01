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Артета заявил, что Джака останется в «Арсенале»

22:47
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о будущем полузащитника Гранита Джаки.

«Гранит останется с нами. Мы очень его ценим, он ключевой игрок нашей команды. Я думаю, что он четко говорит о своем желании быть здесь», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

30 июля появилась информация, что «Арсенал» готов предложить игроку новый контракт до 2025 года. Джака этим летом был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/arteta-xhaka-bellerin-willock-and-saka

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