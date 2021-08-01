Артета заявил, что Джака останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о будущем полузащитника Гранита Джаки.

«Гранит останется с нами. Мы очень его ценим, он ключевой игрок нашей команды. Я думаю, что он четко говорит о своем желании быть здесь», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

30 июля появилась информация, что «Арсенал» готов предложить игроку новый контракт до 2025 года. Джака этим летом был близок к переходу в «Рому», однако клубы так и не смогли договориться по поводу цены за трансфер.

28-летний футболист в прошлом сезоне провел 45 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и забил 1 мяч при 2 голевых передачах.