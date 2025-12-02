Артета: «Арсеналу» не нужна дополнительная мотивация, чтобы победить «Брентфорд»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч 14-го тура АПЛ против «Брентфорда».

«Нам жиненно важно обыграть «Брентфорд». Источником нашей мотивация является наша подготовка и то, как мы воспринимаем матчи, мы должны быть лучше соперника. Учитывая наше положение в лиге и наши действия, я думаю, нам не нужна дополнительная мотивация», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После 13 туров «Арсенал» с 21 очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брентфорд» с 19 очками — на 10-й строчке.