Артета заявил, что «Арсенал» постарается победить «Манчестер Сити» в чемпионате Англии
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».
25 августа «Арсенал» победил «Вест Бромвич» (6:0) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.
«Победа всегда помогает, но мы и без того мотивированы и хотим победить в Манчестере. Приятно видеть поддержку, которую мы получили от болельщиков в матче с «Вест Бромвичем». Все они приехали сюда вечером в середине недели, чтобы поддержать нас. Игроки обсуждали это. Теперь важно физически и морально подготовиться к выезду в Манчестер и постараться победить», — приводит слова Артеты пресс-служба.
«Арсенал» после двух туров АПЛ не смог набрать ни одного балла. Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 28 августа в 14:30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.arsenal.com/news/every-word-artetas-west-brom-presser
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю