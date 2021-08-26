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Артета заявил, что «Арсенал» постарается победить «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

16:00
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

25 августа «Арсенал» победил «Вест Бромвич» (6:0) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Победа всегда помогает, но мы и без того мотивированы и хотим победить в Манчестере. Приятно видеть поддержку, которую мы получили от болельщиков в матче с «Вест Бромвичем». Все они приехали сюда вечером в середине недели, чтобы поддержать нас. Игроки обсуждали это. Теперь важно физически и морально подготовиться к выезду в Манчестер и постараться победить», — приводит слова Артеты пресс-служба.

«Арсенал» после двух туров АПЛ не смог набрать ни одного балла. Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится 28 августа в 14:30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.arsenal.com/news/every-word-artetas-west-brom-presser

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Екатерина Савостина все материалы автора

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