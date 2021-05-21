Артета заявил, что «Арсенал» откажется продавать Уиллока «Ньюкаслу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канониры» не станут продавать полузащитника Джо Уиллока, который выступает за «Ньюкасл» на правах аренды.

«Уиллок, конечно же, вернется в команду после этого сезона. У него есть контракт, он будет в команде. Я очень рад за него, потому что он начал раскрывать свой потенциал. Ему было полезно уехать в другую обстановку и получить новый опыт. Он воспользовался возможностью и вернется к нам. У нас есть планы на Джо еще на много лет», — приводит Goal слова Артеты.

Уиллок перешел в «Ньюкасл» из «Арсенала» на правах аренды зимой 2021 года. На его счету 7 голов в 13 матчах за «Ньюкасл».