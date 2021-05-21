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Артета заявил, что «Арсенал» откажется продавать Уиллока «Ньюкаслу»

14:47
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канониры» не станут продавать полузащитника Джо Уиллока, который выступает за «Ньюкасл» на правах аренды.

«Уиллок, конечно же, вернется в команду после этого сезона. У него есть контракт, он будет в команде. Я очень рад за него, потому что он начал раскрывать свой потенциал. Ему было полезно уехать в другую обстановку и получить новый опыт. Он воспользовался возможностью и вернется к нам. У нас есть планы на Джо еще на много лет», — приводит Goal слова Артеты.

Уиллок перешел в «Ньюкасл» из «Арсенала» на правах аренды зимой 2021 года. На его счету 7 голов в 13 матчах за «Ньюкасл».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/willock-will-come-back-arsenal-to-keep-newcastle-loan-star/4zpoe22q02fo1lytvnun9t3yh

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