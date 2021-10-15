Артета заявил, что «Арсенал» хочет стать чемпионом Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что мечтает привести клуб к победе в чемпионате Англии.

«Прошло уже очень много времени с тех пор, когда «Арсенал» становился чемпионом, — приводит Football.London слова Артеты. — Но у нас есть пример «Ливерпуля». Мы знаем, насколько долго он не становился чемпионом, так что нет ничего невозможного. Я всегда настроен позитивно насчет возможностей добиться чего-то, реализовать мечту. Такова должна быть наша цель. «Арсенал» был чемпионом и снова хочет стать чемпионом».

После семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 10 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.