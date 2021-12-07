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Артета: «Я хочу большего от «Арсенала». Нам нужно найти способ побеждать»

02:08
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:2).

«В первом тайме мы очень плохо обращались с мячом. Мне это не понравилось. В один из немногих случаев, когда мы подошли к воротам, мы смогли забить. Во втором тайме мы пытались забить еще, но пропустили очень небрежный гол, когда нужно было управлять игрой. Я хочу большего от моей команды, нам нужно найти способ побеждать. То, как мы пропустили гол и проиграли этот матч, — это нехорошо», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию в АПЛ, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Арсенал» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» с 18 очками — на 12-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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