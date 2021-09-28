Артета высказался о травме Джаки: «Я очень обеспокоен»
07:27
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что обеспокоен травмой полузащитника Гранита Джаки.
Швейцарец получил повреждение в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1). Игрок был заменен на 82-й минуте встречи.
«Я очень обеспокоен. На данный момент все выглядит не слишком позитивно», — цитирует Артету Goal.
В этом сезоне АПЛ 29-летний хавбек провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.
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