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Артета высказался о травме Джаки: «Я очень обеспокоен»

07:27
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что обеспокоен травмой полузащитника Гранита Джаки.

Швейцарец получил повреждение в матче 6-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:1). Игрок был заменен на 82-й минуте встречи.

«Я очень обеспокоен. На данный момент все выглядит не слишком позитивно», — цитирует Артету Goal.

В этом сезоне АПЛ 29-летний хавбек провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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Виктория Кравченко все материалы автора

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