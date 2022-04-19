Артета высказался о ситуации с контрактом Ляказетта

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с контрактом нападающего Александра Ляказетта.

«Ситуация позволяет Ляказетту самостоятельно принимать решение по поводу своего будущего. Мы ясно говорили о своих намерениях обсудить все летом. Сейчас я хочу, чтобы Ляказетт был сосредоточен на выполнении своих обязанностей и помогал «Арсеналу», как он всегда и делал.

Контракты начинают и заканчивают действие в те даты, которые указаны. После того, как поставлены подписи, приходится жить с последствиями. Такова реальность: у Ляказетта есть контракт, поэтому он должен выполнять свой долг», — приводит официальный сайт «канониров» слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 31 матче. Контракт 30-летнего француза с «Арсеналом» действует до конца июня 2022 года.