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Сегодня, 16:47

Артета высказался о ситуации с контрактом Ляказетта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с контрактом нападающего Александра Ляказетта.

«Ситуация позволяет Ляказетту самостоятельно принимать решение по поводу своего будущего. Мы ясно говорили о своих намерениях обсудить все летом. Сейчас я хочу, чтобы Ляказетт был сосредоточен на выполнении своих обязанностей и помогал «Арсеналу», как он всегда и делал.
Контракты начинают и заканчивают действие в те даты, которые указаны. После того, как поставлены подписи, приходится жить с последствиями. Такова реальность: у Ляказетта есть контракт, поэтому он должен выполнять свой долг», — приводит официальный сайт «канониров» слова Артеты.

В сезоне-2021/22 Ляказетт забил 6 голов и отдал 8 результативных передач в 31 матче. Контракт 30-летнего француза с «Арсеналом» действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.arsenal.com/mikel-arteta-pre-match-press-conference-full-transcript-chelsea-premier-league
Александр Ляказетт
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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 Челси 30 18 8 4 64-23 62
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 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
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 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
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 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
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 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
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 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
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 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
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 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
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Астон Вилла – Арсенал
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20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
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20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
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 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Юнайтед

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

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 19 1 7
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