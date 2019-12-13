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Артета все еще рассматривается на пост главного тренера «Эвертона»

20:23
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Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета входит в число кандидатов на пост главного тренера «Эвертона». Но основными претендентами считаются Карло Анчелотти и Дэвид Мойес, сообщает Liverpool Echo.

37-летний Микель Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити» после окончания футбольной карьеры в 2016 году. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола ранее заявлял, что видит именно в Артете следующего тренера «Сити».

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