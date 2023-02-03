Артета в третий раз за сезон стал тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в третий раз за сезон признан лучшим тренером месяца в АПЛ.

Он опередил в голосовании за это звание Унаи Эмери («Астон Вилла»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Томаса Франка («Брентфорд») и Стива Купера («Ноттингем»).

В январе «Арсенал» провел 3 матча в АПЛ. Клуб выиграл у «Тоттенхэма» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:2), а также сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

Артета стал лучшим тренером месяца в АПЛ во второй раз подряд и в третий раз за сезон. В прошлый раз этот приз дважды подряд получал Пеп Гвардиола (в ноябре и декабре 2021 года).