Артета сообщил, что защитник Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что новичок команды защитник Пьеро Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных.
23-летний эквадорец полностью восстановился после операции в области паха и дебютировал за «Арсенал» в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (2:0), выйдя на замену на минуту в концовке.
«Он будет доступен после перерыва на матчи сборных. Мы старались сделать все как можно быстрее, но не успели к матчу с «Вест Хэмом». Сейчас у нас перерыв на сборные, и, надеюсь, после этого он проведет пару тренировок с командой и будет готов к работе», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
Хинкапье перешел в «Арсенал» из «Байера» 1 сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету три матча без результативных действий.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-3
|16
|
2
|Ливерпуль
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|
3
|Борнмут
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|
4
|Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
5
|Ман. Сити
|7
|4
|1
|2
|15-6
|13
|
6
|Кр. Пэлас
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|
7
|Челси
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|
8
|Эвертон
|7
|3
|2
|2
|9-7
|11
|
9
|Сандерленд
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|
11
|Ньюкасл
|7
|2
|3
|2
|6-5
|9
|
12
|Астон Вилла
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
13
|Брайтон
|7
|2
|3
|2
|10-10
|9
|
14
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|8-11
|8
|
15
|Лидс
|7
|2
|2
|3
|7-11
|8
|
16
|Брентфорд
|7
|2
|1
|4
|9-12
|7
|
17
|Нот. Форест
|7
|1
|2
|4
|5-12
|5
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|7-15
|4
|
19
|Вест Хэм
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|2
|5
|5-14
|2
|3.10
|22:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 1
|4.10
|14:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 2
|4.10
|17:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|4.10
|17:00
|
МЮ – Сандерленд
|2 : 0
|4.10
|19:30
|
Челси – Ливерпуль
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Астон Вилла – Бернли
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|5.10
|16:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|5.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 1
|5.10
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|0 : 1
|Г
|
|
Эрлин Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|6
|
|
Джейдон Энтони
Бернли
|4
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Гранит Джака
Сандерленд
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|5
|1
|1
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|6
|1
|1
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|6
|1
|1