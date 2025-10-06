Футбол
Сегодня, 02:53

Артета сообщил, что защитник Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что новичок команды защитник Пьеро Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных.

23-летний эквадорец полностью восстановился после операции в области паха и дебютировал за «Арсенал» в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (2:0), выйдя на замену на минуту в концовке.

«Он будет доступен после перерыва на матчи сборных. Мы старались сделать все как можно быстрее, но не успели к матчу с «Вест Хэмом». Сейчас у нас перерыв на сборные, и, надеюсь, после этого он проведет пару тренировок с командой и будет готов к работе», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Хинкапье перешел в «Арсенал» из «Байера» 1 сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету три матча без результативных действий.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
2
 Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15
3
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
4
 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
5
 Ман. Сити 7 4 1 2 15-6 13
6
 Кр. Пэлас 7 3 3 1 9-5 12
7
 Челси 7 3 2 2 13-9 11
8
 Эвертон 7 3 2 2 9-7 11
9
 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
10
 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
11
 Ньюкасл 7 2 3 2 6-5 9
12
 Астон Вилла 7 2 3 2 6-7 9
13
 Брайтон 7 2 3 2 10-10 9
14
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
15
 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
16
 Брентфорд 7 2 1 4 9-12 7
17
 Нот. Форест 7 1 2 4 5-12 5
18
 Бернли 7 1 1 5 7-15 4
19
 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
20
 Вулверхэмптон 7 0 2 5 5-14 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 1 : 2
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 2 : 0
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 2 : 1
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 2 : 1
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 1
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 9
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус

Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

