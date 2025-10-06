Артета сообщил, что защитник Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что новичок команды защитник Пьеро Хинкапье вернется в строй после паузы на матчи сборных.

23-летний эквадорец полностью восстановился после операции в области паха и дебютировал за «Арсенал» в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (2:0), выйдя на замену на минуту в концовке.

«Он будет доступен после перерыва на матчи сборных. Мы старались сделать все как можно быстрее, но не успели к матчу с «Вест Хэмом». Сейчас у нас перерыв на сборные, и, надеюсь, после этого он проведет пару тренировок с командой и будет готов к работе», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Хинкапье перешел в «Арсенал» из «Байера» 1 сентября 2025 года. В сезоне-2025/26 на его счету три матча без результативных действий.