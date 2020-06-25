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Артета сообщил, что Сака скоро продлит контракт с «Арсеналом»

25 июня 2020, 11:16

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что нападающий команды Букайо Сака в скором времени продлит контракт с клубом.

— Позитивно отношусь к ситуации с Сакой, — цитирует Sky Sports Артету. — Стороны уже давно ведут переговоры, думаю, они завершатся в ближайшее время. Букайо и его семья знают, как сильно я в него верю.

В сезоне-2019/20 Сака провел за «Арсенал» 31 матч, на его счету 3 гола и 10 результативных передач. Нынешний контракт 18-летнего англичанина истекает в июне 2021 года.

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