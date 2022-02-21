Артета считает, что Эдегор в будущем станет капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что хавбек Мартин Эдегор в будущем может стать капитаном лондонского клуба.

«У Мартина есть все качества стать капитаном команды. Я говорил с тренером сборной Норвегии Столе Сольбаккеном, и он лестно отзывается об Эдегоре. Его все любят, он очень важен для команды. Эдегор — приятный, скромный парень, он такой, какой есть. Для него получение капитанской повязки естественно, и это случится», — цитирует Артету Goal.com.

Эдегор перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. В этом сезоне 23-летний футболист участвовал в 21 матче АПЛ, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.