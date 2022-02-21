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Сегодня, 09:53

Артета считает, что Эдегор в будущем станет капитаном «Арсенала»

Артета назвал футболиста, который может стать капитаном «Арсенала»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что хавбек Мартин Эдегор в будущем может стать капитаном лондонского клуба.

«У Мартина есть все качества стать капитаном команды. Я говорил с тренером сборной Норвегии Столе Сольбаккеном, и он лестно отзывается об Эдегоре. Его все любят, он очень важен для команды. Эдегор — приятный, скромный парень, он такой, какой есть. Для него получение капитанской повязки естественно, и это случится», — цитирует Артету Goal.com.

Эдегор перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2021 году. В этом сезоне 23-летний футболист участвовал в 21 матче АПЛ, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
0
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 Ливерпуль 25 17 6 2 64-20 57
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
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 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
10
 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
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 Эвертон 23 6 4 13 28-40 22
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 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
19
 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
20
 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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19.02 15:30
Вест Хэм – Ньюкасл
 1 : 1
19.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 2 : 1
19.02 18:00
Астон Вилла – Уотфорд
 0 : 1
19.02 18:00
Брайтон – Бернли
 0 : 3
19.02 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 0 : 1
19.02 18:00
Ливерпуль – Норвич
 3 : 1
19.02 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 2 : 0
19.02 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 2 : 3
20.02 17:00
Лидс – МЮ
 2 : 4
20.02 19:30
Вулверхэмптон – Лестер
 2 : 1
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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