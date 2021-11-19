Артета рассказал об ожиданиях от матча «Ливерпуля» с «Арсеналом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о «Ливерпуле» перед матчем чемпионата Англии.
«Трудно судить о команде на основе этого сезона, опираясь на то, что они делали в последние годы. Клопп и его команда могли довести клуб до лучших моментов. Они изменили энергию вокруг себя. Та сплоченность и энергия, которая они создали на своем стадионе, это что-то невероятное», — цитирует Артету Liverpool Echo.
Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится завтра, 20 ноября. Начало — в 20.30 (мск).
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