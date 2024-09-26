Артета: «У Райи мышечная травма, нам нужно проверить его еще раз»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии вратаря Давида Райи.
«Мы пока не знаем, какое у Давида повреждение. У него мышечная травма, поэтому нам нужно проверить еще раз», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне 29-летний испанец провел 6 матчей, в которых пропустил три матча и четыре раза сыграл на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0
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