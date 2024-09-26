Артета: «У Райи мышечная травма, нам нужно проверить его еще раз»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии вратаря Давида Райи.

«Мы пока не знаем, какое у Давида повреждение. У него мышечная травма, поэтому нам нужно проверить еще раз», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 29-летний испанец провел 6 матчей, в которых пропустил три матча и четыре раза сыграл на ноль.