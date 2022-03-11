«Вернемся к этому вопросу после окончания сезона». Артета о переговорах с Ляказеттом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ситуации с новым контрактом для нападающего Александра Ляказетта.

«Мы договорились, что вернемся к этому вопросу после окончания сезона», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Соглашение 30-летнего француза с «канонирами» истекает в конце июня нынешнего года. Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Лион» намереваются переманить нападающего в свои ряды на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел 22 поединка за «Арсенал», отличившись 5 голами и 4 ассистами.