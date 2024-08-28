Артета рассказал о сильных качествах новичка «Арсенала» Мерино

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход хавбека Мерино из «Реал Сосьедад».

«Микель — игрок, который принесет нам огромное качество благодаря своему опыту, своей универсальности. Он усилит нашу команду своими техническими способностями», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

28-летний игрок сборной Испании подписал долгосрочный контракт с «канонирами».

В 2024 году футболист стал победителем чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире он сыграл в матчах против Хорватии, Италии, Грузии, Германии, Франции и Англии.