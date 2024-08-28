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Сегодня, 08:22

Артета рассказал о сильных качествах новичка «Арсенала» Мерино

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход хавбека Мерино из «Реал Сосьедад».

«Микель — игрок, который принесет нам огромное качество благодаря своему опыту, своей универсальности. Он усилит нашу команду своими техническими способностями», — цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

28-летний игрок сборной Испании подписал долгосрочный контракт с «канонирами».

В 2024 году футболист стал победителем чемпионата Европы-2024 в составе сборной Испании. На турнире он сыграл в матчах против Хорватии, Италии, Грузии, Германии, Франции и Англии.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
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Мерино подписал долгосрочный контракт с «Арсеналом»
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
4
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-1 4
6
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
7
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
8
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
9
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Челси 2 1 0 1 6-4 3
11
 Брентфорд 2 1 0 1 2-3 3
12
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
13
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
14
 Борнмут 2 0 2 0 2-2 2
15
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
18
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
19
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 2-8 0
20
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
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31.08 14:30
Арсенал – Брайтон
 - : -
31.08 17:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
31.08 17:00
Эвертон – Борнмут
 - : -
31.08 17:00
Ипсвич – Фулхэм
 - : -
31.08 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
31.08 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 19:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Челси – Кр. Пэлас
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МЮ – Ливерпуль
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Нони Мадуэке

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Челси

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

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Букайо Сака

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Арсенал

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Фабиан Шер

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Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Дэн Берн

Дэн Берн

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