Артета: «Сака останется штатным пенальтистом «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о положении в команде полузащитника Букайо Саки. Ранее лондонцы сыграли вничью с «Вест Хэмом» (2:2), хавбек не реализовал пенальти.

«Останется ли Сака штатным пенальтистом «Арсенала»? Разумеется. Если нет, я лично выйду на поле, отдам ему мяч и убежусь в том, что одиннадцатиметровый будет исполнять именно Букайо», — сказал Артета на пресс-конференции.

В этом сезоне Сака отметился 12 голами и 10 ассистами в АПЛ.