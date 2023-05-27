Артета о трансферном окне: «У «Арсенала» есть действительно многообещающий план»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.

«Мы должны стремиться к совершенству во всем, к чему прикасаемся и в чем участвуем, чтобы это оказало большое влияние на клуб. У нас есть действительно многообещающий план», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

«Арсенал» перед заключительным туром АПЛ гарантировал себе второе место в турнирной таблице.