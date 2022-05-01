Артета рассказал о планах «Арсенала» по усилению команды в летнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах по усилению команды в летнее трансферное окно.

«Мы хотим улучшить наш состав, сделать сильнее стартовый состав. Хотим, чтобы наши футболисты смогли показывать свои сильные стороны еще лучше.

Трансферы летом зависят от разных факторов. Все зависит от того, какое количество игроков вернется из аренд, от нашего положения в чемпионате, от того, как клуб воспримет наше желание кого-то купить или продать. Остается много вопросов, но это футбол. Мы через многое прошли за последние два года и постараемся справиться в следующем сезоне как можно лучше», — приводит Sky Sports слова Артеты.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 60 очками в 33 матчах.