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Артета рассказал о переговорах «Арсенала» по новому контракту с Ляказеттом

14:32
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Александром Ляказеттом.

«У него есть контракт с клубом. Он отлично сыграл на прошлой неделе. Это именно то, чего мы от него требуем. Я счастлив работать с Ляказеттом. Скоро начнутся переговоры по новому контракту, после которых мы узнаем, что произойдет дальше», — цитирует Goal Артету.

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 30 матчей за «Арсенал», на его счету 11 голов и 3 результативных передачи. Контракт 29-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года. 27 февраля сообщалось, что он может перейти в «Монако».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arteta-lacazette-future-transfer-talk-arsenal/1ulzjgsk6z2x91rpa6qpyuwwv2

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