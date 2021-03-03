Артета рассказал о переговорах «Арсенала» по новому контракту с Ляказеттом
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о переговорах по новому контракту с нападающим Александром Ляказеттом.
«У него есть контракт с клубом. Он отлично сыграл на прошлой неделе. Это именно то, чего мы от него требуем. Я счастлив работать с Ляказеттом. Скоро начнутся переговоры по новому контракту, после которых мы узнаем, что произойдет дальше», — цитирует Goal Артету.
В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 30 матчей за «Арсенал», на его счету 11 голов и 3 результативных передачи. Контракт 29-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года. 27 февраля сообщалось, что он может перейти в «Монако».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-lacazette-future-transfer-talk-arsenal/1ulzjgsk6z2x91rpa6qpyuwwv2
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