Артета рассказал, когда Обамеянг подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, когда его клуб собирается объявить о новом контракте с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.

— Когда Обамеянг подпишет новый контракт? Я очень надеюсь, что через пару дней вы перестанете задавать мне эти вопросы, — приводит слова Артеты talkSPORT.

Сообщается, что габонец продлит трудовой договор до 2023 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде. Решающими в переговорах между клубом и игроком стали усилия Микеля Артеты, который поговорил с отцом форварда.

Ранее сообщалось, что по новому контракту Обамеянг будет еженедельно получать свыше 250?тысяч фунтов стерлингов, включая различные бонусы. Сейчас его зарплата составляет 180 тысяч в неделю, а контракт рассчитан до 2021 года.