Артета рассказал, как игроки «Арсенала» справляются с волнением

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как команда справляется с волнением. Он отметил, что главное — наслаждаться моментом.

«Раз мы проходим путь день за днем, у нас хорошее настроение во время матча, и мы действительно его ждем. Это воздух, которым дышишь, но не задыхаешься, и нам просто нужны эти энергия и вера. Идем к следующей цели. Наслаждаюсь ли я матчами? Да, и даже сильнее, чем раньше», — цитирует Артету официальный сайт лондонцев.