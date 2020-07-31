Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета рассказал, как ему помогает Венгер

18:55
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что регулярно общается с бывшим тренером лондонцев Арсеном Венгером. Француз еще тренировал испанца, когда тот играл за «канониров».

— Пускай суть этих разговоров останется между нами, — цитирует Артету ESPN. —  Замечательно, когда такой человек на твоей стороне. Он дает тебе советы, и с таким знающим и умным человеком просто приятно общаться. Когда ты знаешь, что он рядом, поддерживает нас и поддерживает меня, ты чувствуешь себя спокойнее.

Думаю, с ним можно поговорить на любую тему в футболе. Ты просто должен учиться, должен взять блокнот и сделать некоторые заметки.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир