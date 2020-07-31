Артета рассказал, как ему помогает Венгер

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что регулярно общается с бывшим тренером лондонцев Арсеном Венгером. Француз еще тренировал испанца, когда тот играл за «канониров».

— Пускай суть этих разговоров останется между нами, — цитирует Артету ESPN. — Замечательно, когда такой человек на твоей стороне. Он дает тебе советы, и с таким знающим и умным человеком просто приятно общаться. Когда ты знаешь, что он рядом, поддерживает нас и поддерживает меня, ты чувствуешь себя спокойнее.

Думаю, с ним можно поговорить на любую тему в футболе. Ты просто должен учиться, должен взять блокнот и сделать некоторые заметки.