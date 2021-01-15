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Артета прокомментировал слухи о переходе Езила в «Фенербахче»

08:14
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи об уходе из команды полузащитника Месута Езила. Ранее спортивный директор «Фенербахче» Эмре Белезоглу заявил, что немецкий футболист «как никогда близок» к переходу в турецкий клуб.

«Не знаю, насколько Месут близок к уходу. Сейчас идут переговоры, но ничего конкретного пока нет», — цитирует Goal Артету.

Езил не провел ни одного матча за «Арсенал» в сезоне-2020/21. Немец не был включен в заявку клуба.

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