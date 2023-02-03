Артета о контракте Мартинелли: «Мы рады продолжить развивать его огромный талант»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта с форвардом Габриэлем Мартинелли.

«Мы очень рады, что Габи подписал новый долгосрочный контракт. Наши болельщики видят его качество и энергию каждый раз, когда он надевает футболку. И каждый день на тренировках он такой же, с его тяжелой работой и позитивными ценностями.

Габи еще очень молод, поэтому мы знаем, что от ему еще многое предстоит сделать. Здорово, что мы будем вместе в этом путешествии. Теперь мы рады продолжить развивать его огромный талант и с нетерпением ждем его выступления за «Арсенал» в ближайшие годы", — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.