Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче против «Челси»
10:19
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победного матча 36-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).
«Я очень рад, мы не побеждали на «Стэмфорд Бридж» на протяжении 10 лет. Я доволен добыть такой результат. Гол стал подарком за наш прессинг. Мы давили соперника, это спровоцировало их на ошибку.
Играя против Томаса Тухеля, ты в любом случае помучаешься. Нереально думать о том, что можно вынести «Челси» на этом поле. Парни играли с невероятной самоотдачей. Я счастлив», — цитирует Артету BBC.
После 36 туров АПЛ «Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В активе «Челси» 64 балла и 4-я строчка.
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