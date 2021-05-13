Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче против «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги победного матча 36-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

«Я очень рад, мы не побеждали на «Стэмфорд Бридж» на протяжении 10 лет. Я доволен добыть такой результат. Гол стал подарком за наш прессинг. Мы давили соперника, это спровоцировало их на ошибку.



Играя против Томаса Тухеля, ты в любом случае помучаешься. Нереально думать о том, что можно вынести «Челси» на этом поле. Парни играли с невероятной самоотдачей. Я счастлив», — цитирует Артету BBC.

После 36 туров АПЛ «Арсенал» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 55 очков. В активе «Челси» 64 балла и 4-я строчка.