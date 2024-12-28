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Артета: «Арсенал» не на том месте, на котором хочет быть. Мы хотим быть первыми»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче 18-го тура АПЛ против «Ипсвича» (1:0).

«Все было так, как было. Было супердоминирование «Арсенала», особенно в первом тайме, мы должны были забить больше. Во втором тайме мы начали не очень хорошо. И надо отдать им должное: их было трудно сломить, они хорошо организованы.

Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, все наши травмы, можно сказать, что хорошо быть на том месте, которое мы занимаем. Но мы не на том месте, на котором хотим быть. Мы хотим быть первыми», — приводит слова Артеты BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 12 очками — на предпоследней строчке.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ипсвич Таун
Микель Артета
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
3
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
4
 Нот. Форест 18 10 4 4 24-19 34
5
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
6
 Борнмут 18 8 5 5 27-21 29
7
 Ман. Сити 18 8 4 6 30-26 28
8
 Фулхэм 18 7 7 4 26-23 28
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
12
 Тоттенхэм 18 7 2 9 39-26 23
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Эвертон 17 3 8 6 15-22 17
16
 Кр. Пэлас 18 3 8 7 18-26 17
17
 Вулверхэмптон 18 4 3 11 29-40 15
18
 Лестер 18 3 5 10 22-40 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 18 1 3 14 11-37 6
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26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 0
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 1 : 2
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 3 : 0
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 1 : 0
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 0 : 1
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 2 : 0
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 3 : 1
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 0 : 0
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 1 : 0
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

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Эвертон

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