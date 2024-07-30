Артета прокомментировал переход Калафьори в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичке команды Рикардо Калафьори.

«Рикардо — большая личность и характер. Он обладает навыками, которые сделают нас сильнее. Он показал большой прогресс в последних сезонах, выступая за «Болонью» и сборную Италии», — цитирует Артету пресс-службе «Арсенала».

Футболист стал игроком команды 29 июля. Сроки соглашения с 22-летним итальянцем не уточняются. Калафьори будет выступать под 33-м номером.

Итальянец выступал за «Болонью» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах.