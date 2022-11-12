Артета призвал игроков «Арсенала» не сдерживать свои силы в матчах АПЛ из-за страха получить травму перед ЧМ-2022

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что игроки лондонского клуба не должны сдерживать свои силы на поле в матчах АПЛ из-за страха получить травму перед чемпионатом мира-2022.

«Выбросьте это из головы, вы профессиональные спортсмены, этот риск всегда существует для вас, так что посвящайте себя своей работе и каждому действию, и риск будет меньше. Вот и все», — приводит Independent слова Артеты.

Напомним, что в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, были включены вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл, защитник Бен Уайт и нападающий Букайо Сака.