Артета признан лучшим тренером сезона-2025/26 в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером сезона-2025/26 в английской премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира. Под руководством 44-летнего испанца «канониры» выиграли первый чемпионский титул АПЛ за 22 года.

Лондонский клуб в 38 турах набрал 85 очков и занял первое место, опередив ближайшего преследователя, которым был «Манчестер Сити», на 7 очков.

«Арсенал» выиграл чемпионат Англии 14-й раз в своей истории. Лондонцы стали победителями АПЛ впервые с сезона-2003/04 — тогда «канониры» под руководством Венгера не потерпели ни одного поражения в Премьер-лиге.