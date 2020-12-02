Артета предложил ввести временные замены

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета предложил разрешить временные замены в футболе.

«Возможно, сейчас тот самый момент, чтобы дать футболистам больше времени для восстановления, используя временные замены. Сейчас этого нет в футболе, но в других видах спорта это нормальное явление», — приводит BBC слова Артеты.

Специалист отметил, что иногда футболисты получают легкие повреждения, после которых готовы вернуться в игру, но для того, чтобы это проверить, нужно время.

«Нам нужно защитить игроков. После повреждений футболисты часто готовы вернуться на поле, но перед этим врачи должны провести определенные процедуры, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Тем не менее, мы не можем играть в меньшинстве 10-15 минут», — добавил наставник «канониров».

Ранее многие тренеры клубов АПЛ предлагали вернуть право делать по 5 замен за матч по аналогии с концом сезона-2019/20. По их мнению, это поможет сократить количество травм, поскольку футболисты не успевают восстанавливаться.