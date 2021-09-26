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Артета посвятил победу над «Тоттенхэмом» болельщикам «Арсенала»

22:33
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).

«Посвящаем победу нашим болельщикам. Они оказались рядом, когда нам была так необходима их помощь. Мы успешно вошли в игру, продемонстрировав собственную решимость.

«Арсеналу» важно, чтобы все футболисты были здоровы. Сегодня мы вышли с тем командным сочетанием, что нам было необходимо — были опытные исполнители и молодежь.

Это особенный день. Сегодня мы показали, чего хотим добиться. Но нам нужно быть стабильными», — приводит слова тренера «пушкарей» BBC.

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Иван Шитик все материалы автора

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