Артета посвятил победу над «Тоттенхэмом» болельщикам «Арсенала»
22:33
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче 6-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (3:1).
«Посвящаем победу нашим болельщикам. Они оказались рядом, когда нам была так необходима их помощь. Мы успешно вошли в игру, продемонстрировав собственную решимость.
«Арсеналу» важно, чтобы все футболисты были здоровы. Сегодня мы вышли с тем командным сочетанием, что нам было необходимо — были опытные исполнители и молодежь.
Это особенный день. Сегодня мы показали, чего хотим добиться. Но нам нужно быть стабильными», — приводит слова тренера «пушкарей» BBC.
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